Rock e fiera del vinile, il Mei al gran finale

Giornata di chiusura al Mei, il Meeting delle Etichette Indipendenti, che sta vivacizzando strade e vie di Faenza. Alle 15 si terrà la visita guidata a cura dello stesso Mei alle vie di Faenza intitolate ai musicisti a cura dell’assessore al Turismo, Simona Sangiorgi, mentre dalle 9 alle 13 ecco il Forum del Giornalismo Musicale a cura di Enrico Deregibus nel Salone del Consiglio Comunale.

A partire dalle 16 in piazza del Popolo al via i live: saranno premiati i Folkstone per i 20 anni di carriera indipendente, poi sarà la volta degli Ologramma – un progretto di musica e inclusione – che precederà la prima assoluta di ’Opera indie’, un progetto originale di rock d’autore sinfonico che rivisita i brani epocali degli ultimi trent’anni della scena musicale indipendente italiana. Con una rock band, un coro e un’orchestra d’archi gli arrangiamenti incrociano l’originalità della musica indipendente con la potenza del rock e la raffinatezza di un’orchestra e di un coro. Si terrà la reunion dei Bad U.H.F. una delle punk band di punta italiane di vent’anni fa che tornano sui palchi per la prima volta mentre stanno lavorando a un nuovo disco e i Boo-hoos nella versione Taca’ Zaclen liscio-elettronico-futurista dell’ultimo periodo.

Tante esibizioni si succederanno sul palco in piazza Martiri della Libertà a partire dalle ore 15. Nel frattempo sarà possibile visitare anche la giornata finale della Fiera del Disco, nel Salone delle Bandiere del Palazzo del Comune, dalle 10 alle 20. Oggi, a partire dalle 11 Federico Pieri e Daniele Sgherri presenteranno la collana musicale edita da Musica in mostra, dedicata alle grandi rassegne canore, tra le quali ’50 anni di Sanremo’, ’Un disco per l’estate’ e ’Il Musichiere’. A partire dalle ore 12 ecco Edoardo De Angelis: lo storico cantautore romano parlerà del suo libro ’Anche le statue parlano’.

Nel pomeriggio, alle ore 14 Andy Rivieni con Francesco Arecco, cureranno la presentazione del libro ’La filosofia del rock demenziale: Gli Skiantos e i loro figli illegittimi e non’. Infine alle ore 15 Fede Torre curerà’Indie italiano’, ovvero un invontto von manager e promoter attraverso la musica indipendente dagli anni ‘90, con racconti e filmati.

u.b.