Rock giovane all’Almagià

Tris di concerti con 17 band locali, tra emergenti e gruppi affermati, per celebrare il trentennale. È Around the rock, che con la sua 30esima edizione arriva da oggi a sabato alle Artificerie Almagià di Ravenna con tre serate tutte a ingresso gratuito alle ore 21. Tre serate per un festival storico e importante per la creatività ̀e la musica giovanile. Un’occasione per scoprire alcuni tra i migliori gruppi di Ravenna e un punto di partenza per nuove sinergie e occasioni per la musica live del territorio.

Si comincia appunto stasera con i giovanissimi The First Page, Desert Astronaut, Nictagena e Kuf. Domani tocca a Triceratopo, Overnaut, Mondo Caos, Infinite Monkey Theory, Edna Frau e Asianoia.

Nella terza e ultima serata di sabato il festival vedrà sul palco dell’Almagià Gio Gasdia Band, Relicta, Parenti, Next Time Mr Fox, Nannibiuss e Brando.

All’interno della manifestazione verrà inoltre presentato il video ’I am a musician today’, che documenta il lavoro fotografico svolto da Marco Parollo all’interno di ’Misto, il music market che non c’era’ riprendendo una rielaborazione del progetto ‘I am a musician’. già presentato in due precedenti edizioni all’Around the Rock Festival, a cura di Emiliano Biondelli e Filippo Molinari.