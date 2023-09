Rogai, dal restauro alla pittura Apre la mostra al museo Ugonia

Alle 18.30, presso il museo Ugonia di Brisighella, sarà inaugurata la mostra del pittore Maurizio Rogai (nella foto di Samuele Marchi). L’esposizione, a cura di Franco Bertoni, sarà visitabile fino al 22 ottobre. Rogai nasce a Marradi nel 1954. Dopo aver conseguito il diploma di Mosaicista a Ravenna, ha intrapreso la sua carriera come restauratore di opere d’arte, specializzandosi nella cura di mosaici, affreschi, decorazioni e pietra. La sua esperienza professionale nel restauro ha fortemente influenzato la sua ricerca artistica, e il suo rapporto con i materiali che lavora.

La pittura di Rogai è caratterizzata da un’importante riflessione sulle proprietà materiche della sua arte, tenendo in considerazione anche la sua provenienza geografica, fra Toscana e Romagna. Questo è diventato il punto di partenza per la sua abilità nel trasformare i colori, le forme e il segno, creando qualcosa di estremamente originale e autentico. Nelle sue opere, Rogai utilizza materiali inconsueti, come fili di ferro arrugginiti, corde, garze, cenere, calce e oggetti trovati, che egli è in grado di trasformare in nuove forme e sfumature di colore. Il caos del laboratorio diventa arte, attraverso un processo di trasformazione in cui il disordine è parte integrante della creazione dell’ordine estetico.

