Rogari e un libro dedicato a Enrico Mattei

Riprende alla biblioteca Oriani di Ravenna la rassegna di incontri con gli autori “InContemporanea. La storia si fa in biblioteca”. Il nuovo ciclo, organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Beni culturali dell’Università di Bologna si apre oggi alle 17.30 con la presentazione del volume collettaneo, a cura di Sandro Rogari, ’Enrico Mattei un protagonista del miracolo economico’ (il Mulino 2024). Il libro, che raccoglie gli atti di un convegno nazionale di studi tenutosi a Ravenna nel 2023, racconta in una serie di saggi la vicenda di Mattei e il suo ruolo nello sviluppo industriale del territorio ravennate. Il curatore del volume, prof. Sandro Rogari, presidente della Fondazione Casa di Oriani, ne discuterà con i docenti dell’Università di Bologna Valentina Casini, Michele Marchi e Alberto Pagani e con l’ex ministro Marco Minniti.