Roger e Michelle, una collaborazione nata ‘al telefono’

Uniti dalla e nella musica. È nato sulle note di ‘Al telefono’ di Cesare Cremonini e ‘Fai Rumore’ di Diodato, il rapporto fra Michelle Lufo ed Enea Santucci, in arte Roger, dj e produttore discografico riminese di Loc Records. Si conoscono da poco, "ma la connessione con lei è stata fin da subito profonda. Sta nascendo non solo un’importante collaborazione, ma anche una bella amicizia". Michelle stava cercando un produttore quando si sono incontrati e ancora non sapeva che da lì a poco la sua vita sarebbe stata catapultata su un palco così importante. Ed è stata proprio questa "esperienza bellissima per entrambi" a unirli in una maniera così intensa: "E’ successo tutto così velocemente. Si è presentata questa opportunità e abbiamo deciso di affrontarla insieme. Abbiamo prodotto le canzoni – racconta Santucci – Michelle è una persona speciale, sia dal punto di vista umano che professionale. È molto collaborativa ed estremamente creativa, in grado di tirar fuori tantissime idee". Non si sentono da quando sono iniziati i live, oggi sono momentaneamente lontani, "anche se non vedo l’ora di andare a trovarla a Milano". Il produttore fa infatti il tifo per lei da casa, o dal suo studio, dove si riunisce con tutti gli amici e i collaboratori di Michelle per seguire con il fiato sospeso il suo percorso. "Io ci credo, perché so cosa può dare. Preferisco non esprimermi su una possibile finale, ma penso che Michelle possa arrivare lontano, perché porta con sé un messaggio molto importante, che riesce ad arrivare alle persone. L’ha dimostrato l’altra sera con la sua esibizione, cantando una canzone per lei importante", spiega Santucci, in attesa della prossima puntata.

Anna Bellocchi