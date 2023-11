Roghi nel cuore della notte . Due veicoli a fuoco in pochi minuti

Due veicoli a fuoco uno dietro l’altro in appena una manciata di minuti, non sia chiama ’sfortunata coicidenza’ ma ’insensato vandalismo’. Ed è esattamente quanto accaduto a Faenza nella notte tra mercoledì e ieri. Avvolti dalle fiamme, sia un furgocino da lavoro (un Fiat ’Doblò’) che un camper: il tutto in meno di un quarto d’ora. Ovvero esattamente alla mezzanotte e tre quarti e all’una. Prima in via Risorgimento e poi in via Corbari angolo Portisano.

A lanciare l’allarme, sono stati alcuni residenti. Sul posto, oltre a polizia e carabinieri, sono intervenuti i vigili del fuoco manfredi aiutati da una squadra lughese e da un mezzo giunto da Ravenna. Ed è stato grazie al loro intervento che le fiamme non si sono propagate alle case vicine e hanno comunque causato danni limitati ad altri veicoli parcheggiati nei paraggi.

Il pm di turno Raffaele Belvederi ha aperto un fascicolo contro ignoti per incendio doloso. Al momento gli inquirenti tendono a escludere piste legate a un gesto ritorsivo-vendicativo o ancora peggio a una chiara intimidazione targata criminalità organizzata: ma propendono per un atto di vandalismo insensato (anche perché tra i proprietari dei due mezzi presi di mira, non sembra esserci alcuna correlazione) quanto pericoloso per via della densità abitativa di quell’area cittadina.

In ogni modo, toccherà agli investigatori dell’Anticrimine del locale Commissariato cercare di dare un nome agli (o al) per ora ignoti piromani. Come sempre accade in questi casi, verranno esaminati i filmati delle telecamere di videosorveglianza non solo della zona: ma anche di aree attigue visto che i malviventi avranno pure dovuto compiere un determinato percorso (a piedi, in moto o in auto che sia) per raggiungere i loro due obbiettivi. Altri elementi utili all’inchiesta, potrebbero giungere da eventuali testimoni, dall’esame delle celle telefoniche dell’area (in relazione ai numeri che in quell’orario le hanno agganciate) o ancora ai varchi di lettura targhe. I vandali potrebbero insomma avere le ore contate.

Dal punto di vista della legge, il codice penale all’articolo 423 prevede che chiunque provochi un incendio, vada punito con la reclusione da tre a sette anni. La legge in particolare intende sanzionare l’avere messo in pericolo con il rogo un numero indeterminato di persone: il bene da proteggere, oltre ai veicoli, è cioè l’incolumità pubblica.