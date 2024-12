Rogo agli impianti sportivi: "Per noi è stato doloso. La sera staccavo tutto"

"È un’altra batosta, proprio ora che ci eravamo ripresi del tutto dal Covid. Ma non ci arrendiamo: questa sera (ieri; ndr) la prima squadra si allenerà regolarmente, e domani toccherà alle giovanili", spiega amareggiato Francesco Malatesta, presidente dell’Us Porto Corsini. Le sue parole raccontano lo sconforto di fronte al disastro che nella notte tra domenica e lunedì ha devastato le strutture del campo sportivo di via Baiona.

L’incendio ha distrutto due container prefabbricati: il primo ospitava gli uffici e il deposito delle attrezzature calcistiche, mentre il secondo era adibito a bar-cucina. Le fiamme si sono esaurite da sole nel corso della notte, nessuno le ha segnalate e ad accorgersi del disastro, al mattino, è stato il custode dell’impianto, gestito dall’Unione sportiva e di proprietà comunale. "Il rogo è partito dal container del deposito, non dal bar. Escluderei un cortocircuito: prima di andarmene stacco sempre tutto dagli uffici", precisa Malatesta. La natura sospetta dell’incendio pesa come un macigno, soprattutto considerando i danni, stimati in almeno 40.000 euro: 20.000 per le attrezzature calcistiche, tra cui divise, palloni ("era tutto nuovo") e casse audio, e altrettanti per le strutture. Frigoriferi e macchina per il caffè sono da buttare. E in fiamme è finita anche la documentazione fiscale e amministrativa della società dilettantistica. Il campo sportivo, situato lungo la strada che collega Porto Corsini a Marina Romea, è privo di recinzione, il che lo rende facilmente accessibile. Non è la prima volta che la struttura subisce episodi di vandalismo: "L’anno scorso abbiamo subito piccoli furti, hanno rotto la vetrina del bar e portato via Pc, stampante e fatto danni al bar", racconta il presidente. Nel tempo, gruppetti di adolescenti sono stati visti aggirarsi nell’area. La società aveva cercato di arginare il problema realizzando un campetto per i giovani, ma questo non è bastato. "Non voglio lanciare accuse senza prove, ma è difficile non pensare a un atto volontario. Vedere tutto ridotto in cenere, dopo anni di sacrifici, lascia un senso di frustrazione enorme", aggiunge Malatesta, sottolineando l’amarezza per un danno che colpisce non solo l’impianto, ma l’intera comunità locale. Nonostante la devastazione, l’attività sportiva non si ferma. "Abbiamo già recintato l’area e messo in sicurezza la zona interessata. Non resta che rimboccarci le maniche". Intanto le indagini dei carabinieri e dei vigili del fuoco proseguono per chiarire le cause del rogo e stanare gli eventuali responsabili.

Lorenzo Priviato