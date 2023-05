Rogo alla Docks Cereali Un operaio in ospedale

La colonna di fumo nera è stata visibile da tutta la zona portuale, da Marina Romea fino Marina di Ravenna. Anzi, in un primo tempo era circolata la notizia "di una esplosione nel distretto chimico". Niente di tutto questo. Si è trattato di un incendio all’interno della Docks Cereali, principale terminal per lo sbarco di cereali del Mediterraneo, domato velocemente.

A prendere fuoco è stata una tettoia di carico dove una ditta esterna stava svolgendo lavori di manutenzione. All’interno dell’ampio capannone non erano stivati in quel momento, cereali. Le fiamme hanno portato alla formazione di una colonna di fumo nero che ha suscitato apprensione in quanto visibile in tutta l’area portuale e oltre. L’incendio è stato domato in pochi minuti grazie all’intervento del personale interno e dei vigili del fuoco. Dai primi rilievi non ci sarebbero state emissioni significative nell’ambiente. Una persona, sempre cosciente, è stata ricoverata in ospedale per aver respirato del fumo. Si tratta di un operaio. Spento l’incendio, il terminal è tornato operativo.

Sull’incendio sarà aperto un fascicolo per lesioni colpose e incendo, al momento a carico di ignoti. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, coordinati dal Pm Angela Scorza, quella che la sciantilla sia partita da una manovra di saldatura.

Docks Cereali è uno dei principali terminal del porto di Ravenna e sorge su un’area complessiva di circa 215.000 mq Dispone di una banchina di 650 metri con un pescaggio di 10,5 metri. La capacità di stoccaggio dei cereali è di circa 400.000 tonn. Il Terminal Docks Cereali è un magazzino doganale autorizzato all’immagazzinamento di merci allo stato estero ed in vari regimi doganali. È dotato di raccordo ferroviario ed è attrezzato per lo stoccaggio e la movimentazione di merci in genere.