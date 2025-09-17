Rogo alla tipografia. Chiesta la frode assicurativa

La frode assicurativa, per la quale c’era stata iniziale richiesta di archiviazione, è tornata grazie all’imputazione coatta decisa dal gip su richiesta della compagnia d’assicurazione. E così ieri mattina è stata contestata alla legale rappresentante con successivo rinvio a metà novembre. Un colpo di scena quello che si è manifestato in apertura del processo per il rogo – doloso secondo gli inquirenti – che devastò l’ex sede della storica Tipografia Moderna nella zona industriale delle Bassette.

Le fiamme si propagarono nella notte tra il 17 e il 18 ottobre 2023: proprio alla vigilia della vendita dell’immobile all’asta. Secondo l’ipotesi accusatoria formulata dal pm Angela Scorza, il rogo sarebbe stato il culmine di una strategia preordinata per ostacolare la regolare vendita all’incanto della proprietà. A giudizio ci sono finiti una 45enne dirigente della Tipografia Moderna e un 50enne originario di Imola, entrambi difesi dall’avvocato Massimo Martini. Rispondono solo la prima di frode, entrambi di incendio doloso e, unitamente ad altri imputati, di turbativa d’asta: tra questi una professionista ultracinquantenne del Foro di Ravenna era stata assolta in abbreviato (avvocato Massimo Martini).

Nel procedimento si sono costituite due parti civili: il commissario liquidatore della Tipografia Moderna, assistito dall’avvocato Antonio Primiani, e la società Full Print, confinante con lo stabile incendiato e danneggiata dalle fiamme, rappresentata dall’avvocato Massimo Pleiadi.

Secondo l’accusa, la turbativa d’asta avrebbe avuto inizio già nella prima vendita giudiziaria del 2 marzo 2022, quando una srl riconducibile all’imputato imolese si aggiudicò provvisoriamente l’immobile per 410mila euro. Tuttavia, l’operazione non fu formalizzata per mancanza del versamento della cauzione da 26 mila euro. A rappresentare la srl fu un settantenne avvocato riminese (è tra gli imputati) in qualità di procuratore domiciliatario. Difeso dall’avvocato Maria Luisa Trippitelli, il legale ha sempre sostenuto di avere agito nei limiti del proprio mandato: ossia partecipare all’asta senza occuparsi delle successive fasi di pagamento. E dunque di non essere responsabile per l’inadempienza della società. In una successiva asta del 27 luglio 2022, per l’accusa aveva avuto un ruolo centrale anche l’avvocatessa ravennate la quale aveva ottenuto la sospensione della procedura. Per lei la difesa aveva sostenuto di avere avanzato semplicemente un’istanza di rinvio delle aste invocando il decreto alluvioni del 2023: una tesi accolta dal gup.