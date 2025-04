Rogo alla tipografia Moderna. Chiesto il processo per cinque. Tra questi anche due avvocati

Ci sono cinque richieste di rinvio a giudizio per il rogo che, tra il 17 e il 18 ottobre 2023, danneggiò l’ex sede della storica ‘Tipografia Moderna’ alle Bassette. I due accusati di aver materialmente appiccato il fuoco sono una 45enne ravennate, con ruoli di responsabilità nella cooperativa (assistita dall’avvocato Massimo Martini) e un 50enne di Castel Guelfo, rappresentante di una srl che aveva partecipato a un’asta considerata dagli inquirenti come un espediente per guadagnare tempo.

A tutti e cinque è invece contestata la turbativa d’asta continuata e in concorso. Tra questi anche due avvocati, un 70enne legale riminese, tutelato dalla collega Maria Luisa Trippitelli, e una ultra-cinquantenne del Foro di Ravenna, tutelata sempre dall’avvocato Martini. In pratica, sarebbe stata orchestrata una strategia dilatoria per ostacolare la regolare vendita all’incanto della proprietà. L’immobile, il cui valore era stato stimato in 900 mila euro, era stato posto in vendita all’asta con un prezzo base di 350 mila euro. L’apertura delle buste era prevista il giorno successivo all’incendio che ne aveva parzialmente compromesso la struttura. La consulenza tecnica disposta dalla Procura aveva accertato la natura dolosa del rogo.

La Moderna aveva rappresentato per anni un importante polo per l’editoria ravennate e non solo. Nel 2013 era stata dichiarata la liquidazione coatta amministrativa da parte del Ministero delle Imprese. Successivamente, con la denominazione di Edizioni Moderna, la struttura era stata presa in affitto, con il versamento di un canone al ministero. Le indagini condotte dalla polizia hanno individuato tre punti in cui era stato utilizzato liquido infiammabile: due in prossimità del portone tagliafuoco che separava la “Edizioni Moderna” da un’altra attività, e uno sulla copertura dei servizi igienici.

La prima asta, il 2 marzo 2022, vide la partecipazione della srl riconducibile all’imolese, il quale, con la collaborazione della vicepresidente della Moderna e tramite il procuratore domiciliatario (l’avvocato riminese), si aggiudicò provvisoriamente la tipografia per 410 mila euro. Per formalizzare l’offerta era richiesto un assegno di 26.250 euro come cauzione, per il quale entra in scena il quinto indagato, un 53enne bergamasco. In seguito, l’avvocato riminese richiese e ottenne due proroghe per il saldo, senza che il pagamento avvenisse, portando all’annullamento della gara. Nella successiva asta del 27 luglio dello stesso anno un ruolo attivo lo avrebbe giocato l’avvocatessa ravennate, la quale chiese al Ministero delle Imprese la sospensione della procedura tra il primo maggio e il 31 luglio 2023 e l’annullamento della gara, nonostante, per il pm, la società Edizioni Moderna non avesse alcun titolo per rimanere nell’immobile. L’immobile fu infine acquistato da un’azienda ravennate specializzata in isolanti termici per 322.500 euro. E questo proprio all’indomani dell’incendio.

