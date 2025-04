Rogo alla Tipografia Moderna. Quattro rinvii a giudizio e un processo in abbreviato

A quasi un anno e mezzo dal rogo – doloso secondo gli investigatori – che devastò l’ex sede della storica Tipografia Moderna nella zona industriale delle Bassette, la vicenda approda nelle aule giudiziarie con quattro rinvii a giudizio e un processo con rito abbreviato. L’incendio avvenne nella notte tra il 17 e il 18 ottobre 2023, proprio alla vigilia della vendita dell’immobile all’asta. Secondo l’ipotesi accusatoria formulata dal pubblico ministero Angela Scorza, il rogo sarebbe stato il culmine di una strategia preordinata per ostacolare la regolare vendita all’incanto della proprietà. Davanti al giudice per l’udienza preliminare Andrea Galanti, sono stati rinviati a giudizio una 45enne dirigente della Tipografia Moderna e un 50enne originario di Imola, entrambi difesi dall’avvocato Massimo Martini. Rispondono di incendio doloso e, unitamente ad altri tre imputati, di turbativa d’asta: tra questi, due avvocati, una professionista ultracinquantenne del Foro di Ravenna e un settantenne del Foro di Rimini. Nel procedimento si sono costituite due parti civili: il commissario liquidatore della Tipografia Moderna, assistito dall’avvocato Antonio Primiani, e la società Full Print, confinante con lo stabile incendiato e danneggiata dalle fiamme, rappresentata dall’avvocato Massimo Pleiadi.

Secondo l’accusa, la turbativa d’asta avrebbe avuto inizio già nella prima vendita giudiziaria del 2 marzo 2022, quando una srl riconducibile all’imputato imolese si aggiudicò provvisoriamente l’immobile per 410mila euro. Tuttavia, l’operazione non fu formalizzata per mancanza del versamento della cauzione da 26mila euro. A rappresentare la srl fu l’avvocato riminese, in qualità di procuratore domiciliatario. Difeso dall’avvocato Maria Luisa Trippitelli, il legale ha sostenuto di avere agito nei limiti del proprio mandato, ossia partecipare all’asta, ma non occuparsi delle successive fasi di pagamento, e dunque di non essere responsabile per l’inadempienza della società. In una successiva asta del 27 luglio 2022, secondo l’accusa avrebbe avuto un ruolo centrale anche l’avvocatessa ravennate, che aveva ottenuto la sospensione della procedura, la cui posizione è stata stralciata: per lei, infatti, il processo si svolgerà con rito abbreviato a partire da giugno. La donna, difesa anch’essa dall’avvocato Martini, sostiene di aver avanzato semplicemente un’istanza di rinvio delle aste invocando il decreto alluvioni del 2023 e che il permenere di Edizioni Moderna negli stabilimenti era giustificata da accordi onerosi stipulati con la proprietà. Tutti gli altri imputati compariranno invece a luglio davanti al tribunale monocratico, in un processo pubblico che si annuncia complesso.

Lorenzo Priviato