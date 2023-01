Rogo in casa disabitata, sospetti su ragazzi

Fiamme ieri pomeriggio in una casa al civico 456A di via Fiume Montone Abbandonato a Ravenna. La chiamata ai vigili del fuoco è arrivata ieri poco dopo le 17 da una persona che abita accanto all’abitazione di proprietà di una persona che si trova da anni in una struttura e il cui patrimonio è gestito da un avvocato in qualità di amministratore di sostegno, che ieri si è precipitato sul posto.

I vigili del fuoco si sono subito messi al lavoro con più squadre arrivate dalla centrale operativa di Ravenna, che hanno prima spento le fiamme e poi si sono occupate della bonifica fino a tarda sera. Successivamente sarà compito dei tecnici capire da dove si siano generate le fiamme, che hanno danneggiato in particolare il piano superiore dell’abitazione. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito nell’incendio, visto che l’edificio è abbandonato da anni.

Pare però che qualcuno abbia visto un gruppo di ragazzini all’interno dell’abitazione dove poco dopo sono divampate le fiamme. Sul caso indagano i carabinieri, arrivati ieri pomeriggio nel luogo dell’incendio.