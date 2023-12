Rogo nel locale lavanderia. Causa, un cortocircuito

Un incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio di ieri in un locale adibito a lavenderia di pertinenza del residence Mosaico, in via delle Industrie. Le fiamme si sono sprigionate da una macchina asciugatrice, quasi certamente a causa di un corto circuito. A dare l’allarme è stato lo stesso personale del residence, quando ha visto il fumo uscire da quel locale al piano terra. Sul posto carabinieri e due botti dei vigili del fuoco, che hanno contenuto i danni estesi ad alcuni altri elettrodomestici.