Rolando e la non ricandidatura: "Progetto che non ci rappresenta"

Il 30 gennaio Gianfilippo Rolando, capogruppo della Lega in consiglio comunale a Ravenna, annunciò a sorpresa la volontà del partito di sostenere Veronica Verlicchi della lista La Pigna come candidata a sindaca alle amministrative. Poche ore dopo arrivò la smentita del segretario della Lega Romagna, Jacopo Morrone, che, senza usare mezzi termini affermò: " Non è titolato a prendere decisioni per la Lega: da tempo non si confronta con noi, mi risulta che non sarà neppure ricandidato". Poi il giorno successivo lo stesso Morrone organizzò una conferenza stampa per presentare il candidato Alvaro Ancisi, sostenuto da Lega, Lista per Ravenna e Popolo della famiglia. Oggi Gianfilippo Rolando spiega i motivi della non ricandidatura. "In vista delle elezioni comunali di Ravenna – scrive in una nota –, ho lavorato con determinazione per costruire un’alternativa credibile al dominio del centrosinistra. Era evidente che, per poter competere seriamente, bisognava partire con largo anticipo, individuando un candidato forte, politicamente coerente e capace di aggregare tutto il centrodestra. Purtroppo, questo non è accaduto". "Di fronte all’inerzia generale – aggiunge –, ho proposto la candidatura di Veronica Verlicchi", "la proposta aveva trovato consenso nei vertici". "Successivamente, però, il mio segretario romagnolo (Jacopo Morrone, ndr) ha ostacolato questa scelta, preferendo imporre un altro nome, lontano dalla linea politica della Lega e pure denunciato il 19/10/22 dalla coalizione uscente 2021 allargata alla Pigna sostanzialmente di finta opposizione. Il resto, come previsto, è andato di conseguenza. Sono emerse diverse candidature, tutte arrivate fuori tempo massimo". "Molti – precisa Rolando – mi hanno chiesto perché il mio nome e quelli più rappresentativi della Lega non compaiano nella lista. La risposta è semplice: ho una sola faccia, e non intendo bruciarla sostenendo un progetto che non ci rappresenta. Non cerco incarichi, né inseguo un terzo mandato. Con coerenza e rispetto verso chi mi ha sempre sostenuto, faccio un passo elegante di lato e mi dedico ad altri impegni. Rimane l’amarezza: la Lega perde il suo capogruppo, il più votato del 2021. E, se le cose andranno come temo, nel prossimo consiglio comunale la Lega rischia di non avere alcun rappresentante eletto. Chi aveva il dovere di tutelare il partito ha fatto altre scelte. Io ho scelto di restare coerente. Rimango, come sempre, militante leghista. Con spirito libero e costruttivo, continuerò a essere a disposizione del movimento e della mia comunità".