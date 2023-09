Rolando (Lega): "Servono verifiche sulla mancata intestazione"

"Il sindaco Michele de Pascale apra una verifica sulla mancata intestazione delle utenze da parte del Ravenna Football Club dello Stadio". E’ quanto ha chiesto Gianfilippo Nicola Rolando, capogruppo Lega Salvini Premier, in una nota nella quale ha ricordato che "la vicenda del maxi debito del Ravenna nei confronti del Comune, arrivato a ben 429.000 con l’accordo di rateizzazione per la mancata intestazione delle utenze dello Stadio Benelli per il periodo 2013-2022, non può certo essere relegato a una semplice dimenticanza da parte del concessionario dello stadio e da parte del Comune".

Inoltre "ai 429.000 euro, occorre aggiungere anche il debito, anch’esso riconosciuto dal presidente Alessandro Brunelli con propria comunicazione del 21 giugno 2023, tuttora presidente del Ravenna, nei confronti del Comune relativo all’anno 2023. Eppure nelle tre convenzioni che si sono succedute dal 2013 a oggi per la gestione e l’uso dello stadio, il concessionario si obbligava all’intestazione delle utenze. Obbligo che non ha mantenuto. Perché il concessionario non ha adempiuto a tale preciso obbligo? Non può certo affermare il Ravenna di non esserne a conoscenza, dato che l’obbligo di intestarsi le utenze è presente in ogni concessione che ha sottoscritto".