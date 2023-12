Romagna, che bellezza

Il trio musicale e artistico composto da Vittorio Bonetti, Eliseo Dalla Vecchia e Rudy Gatta arriva nell’iconica cornice del Teatro Socjale di Piangipane con uno spettacolo che celebra la Romagna attraverso canzoni, poesie dialettali e racconti. Lo spettacolo, intitolato ’S’As s’fal a no la chéica’, offrirà al pubblico un’ulteriore prospettiva sul territorio e sulle tradizioni locali, con la contagiosa ironia che contraddistingue il trio.

Questo appuntamento natalizio speciale - inizio alle ore 21.30 - è un’occasione unica per immergersi nelle tradizioni e nell’arte della Romagna, che ha sempre qualche segreto nascosto da scoprire. I biglietti saranno disponibili al costo di 10 euro, con apertura del Teatro alle ore 20:30 per accogliere tutti i partecipanti.

Durante l’intervallo, il Teatro Socjale di Piangipane delizierà il pubblico con i mitici cappelletti, vero e proprio must del locale. Una occasione da non perdere per festeggiare assieme le festività e concludere l’anno con un viaggio attraverso la cultura e le tradizioni della Romagna insieme al trio Bonetti, Dalla Vecchia, Gatta. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il seguente numero 3276719681. Il Teatro Socjale si trova in via Piangipane 153, a Piangipane.