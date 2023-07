‘Romagna di cuore’ al centro della terza serata dei Martedì d’estate

Tornano i Martedì d’estate. E stasera sarà la serata della tappa faentina del progetto di solidarietà ’Romagna di cuore’. Saranno una ventina gli artisti protagonisti dello spettacolo che si terrà sul Palco d’Estate di piazza della Libertà: ci saranno band, cantanti singoli e comici. La serata è organizzata da Luana Babini, storica voce del liscio di Romagna, e Maurizio Tassani in collaborazione con il consorzio Faenza C’entro e Comune di Faenza, con il sostegno del Lions e la media partnership del Mei. "Gli artisti si sono messi a disposizione gratuitamente", ha affermato Luana Babini. "L’evento si chiama ’Romagna di cuore’ – ha proseguito – perché desideriamo che sia fatto con cuore. Abbiamo scelto una piazza aperta a tutti con offerta libera, poiché Faenza è stata duramente colpita e vogliamo che tutti abbiano la possibilità di godere di questa serata".

Per Tassani: "Oltre ai fondi raccolti, l’importante è inviare un messaggio per ricordare ciò che la Romagna ha attraversato".

I nomi noti sul palco includeranno Elena Cammarone, Carlo Frisi, Giampiero Vincenzi e Valentina, Augusto Nanni e Lidia – Nicoletta e Franco, Giuseppe Zanca e Luca Bonucci, Veronica Ricci e Jastin Visani, Vanessa Silvagni, Chicco Della Franca, Laura Lo Buono, Andrea Tomba, Renzo il Rosso, Jimmi Bonato, Didi Balboni, Nadimobil, Gruppo Frustatori Cassani, Claudio Zanardo e Luca Calbucci, Daniela Nespolo, Daniela Vallicelli, Sonora Live Band e Gli Alluvionati del Liscio, la nuova formazione ideata dal fisarmonicista Alvio Focaccia e prodotta da Giordano Sangiorgi.

Per i martedì d’estate ritornano come negli altri appuntamenti del mese il mercatino di Campagna amica e il mercatino dei creativi. Spazio anche agli Acquerellisti Faentini ’Silvano Drei’ con esposizione dalle 19.30 alle 23 di Silvano Drei, Paola Alboni, Silvia Bettoli, Delvio Biserni, Giuseppina Bosi, Anna Bucchi, Aldo Foschini, Cinzia Lega, Marilena Tesei. Alle 21 la presentazione a cura di Anna Bucchi e Roberto Ortali.

Alle 20.30 si tiene anche una visita guidata della Pro Loco: sarà un viaggio in bici alla scoperta di luoghi citati da Dino Campana a Faenza. Si entrerà anche in luoghi semi-inediti, come in una casa privata dove una tempera su muro di Romolo Liverani raffigura il Ponte delle Torri, distrutto dall’alluvione del 1842 ma ancora presente nell’immaginario collettivo e citato da Campana.

Ritrovo in bici alla Pro Loco sotto il Voltone della Molinella: è consigliata la prenotazione ed è richiesto un contributo di 3 euro. Per informazioni e prenotazioni: tel. 0546 25231