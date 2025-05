’Romagna in fiore’, in tremila per i Modena City Ramblers

Per il secondo anno consecutivo, ’Romagna in fiore’ trasforma i paesaggi della Romagna in palcoscenici a cielo aperto, celebrandone la bellezza e la storia e soprattutto le comunità che li abitano e custodiscono. Il percorso di nove appuntamenti nei fine settimana – tutti rigorosamente nel segno del green e dei cammini da percorrere a piedi e in bicicletta per raggiungere i luoghi di spettacolo – comincia a Faenza oggi pomeriggio.

Alle 16 a Castel Raniero, oggi “casa” dell’ormai storico festival folk ’La musica nelle aie’, ci attendono i Modena City Ramblers, con già tremila biglietti staccati in prevendita. Gli 80 anni della Liberazione e il ventennale del loro disco d’oro ’Appunti partigiani’ sono infatti l’occasione per celebrare i valori dell’antifascismo con il loro combat folk, tra contaminazioni rock e punk e amore incondizionato per il folk irlandese. Travolgenti sul palco, hanno attraversato i decenni senza mai perdere coerenza e passione – anche civile. Il loro più recente album, Altomare, è stato prodotto tramite crowfunding e include undici nuove canzoni “affidate alla corrente”: undici canti di fiero navigare, amore e Resistenza. In collaborazione con il Mei di Faenza, l’opening act è invece affidato al cantautore romagnolo Martino Chieffo, che racconta dell’alluvione e della ripartenza con il brano ’Terra mossa’.

Visitando alcuni dei territori più colpiti dagli eventi alluvionali, il festival ’Romagna in fiore’ continuerà fino al 2 giugno a Traversara di Bagnacavallo, Modigliana, Mercato Saraceno, Borgo Tossignano, Forlì, Castel Bolognese, La Torraccia a Ravenna e Riolo Terme. Il secondo evento di Romagna in fiore è in programma domani alle 16 con Raphael Gualazzi alla Torre di Traversara, frazione di Bagnacavallo, devastata dall’ultima inondazione.

Il luogo di spettacolo odierno è raggiungibile da vari parcheggi, con percorsi a piedi da 1 a 3 km. Informazioni su percorsi, guide e parcheggi sul sito trailromagna.eu. Info e prevendite 0544-249244 www.ravennafestival.org. Ingresso 5 euro (omaggio per chi ha subìto danni nelle alluvioni). Carnet sostenitore per tutti i concerti: 50 euro, inclusa la t-shirt dell’edizione 2025 e donazione alle piccole biblioteche alluvionate.