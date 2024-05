Romagna in fiore a Ravenna, Nada aprirà il secondo weekend della rassegna

Ravenna, 13 maggio 2024 – Sabato prossimo (18 maggio) sarà Nada - tra le principali fonti di ispirazione per una schiera di artisti del nuovo rock italiano – a salire sul palco in occasione del secondo appuntamento, in programma alle 16 in località Olimpo di Monte Fregnanello (fra Brisighella e Modigliana), di ‘Romagna in fiore’, la rassegna ad ingresso gratuito ideata da Ravenna Festival per e nei territori colpiti dall’alluvione che lo scorso anno mise in ginocchio mezza Romagna.

Nada, che si esibirà in duo acustico per voce e chitarra ha generosamente e prontamente accettato l’invito del Festival a partecipare alla rassegna, sostituendo l’evento previsto con Ferretti LG e Simone Beneventi. Inderogabili motivi famigliari hanno infatti costretto il primo a rinunciare all’appuntamento, pur esprimendo il proprio rammarico per l’assenza e ripromettendosi un ‘intervento riparatore” in una futura iniziativa.

Ravenna Festival ringrazia Moreno Group, che ha scelto di ‘adottare’ l’appuntamento in questo territorio. Coloro che sono già iscritti al concerto riceveranno comunicazione diretta della sostituzione all’email utilizzata in fase di registrazione, con la possibilità di confermare la propria presenza. Info: 0544 249244 ravennafestival.org. Iscrizione obbligatoria fino a esaurimento capienza su www.ravennafestival.org.