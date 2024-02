’Romagna in fiore’. Otto concerti gratuiti dedicati agli alluvionati nei territori colpiti

Difficile proseguire con la presentazione del programma, ieri mattina all’Alighieri, dopo aver visto scorrere, sulle musiche di Ennio Morricone, le immagini della Romagna ferita a maggio dall’alluvione, dei territori montani e collinari dell’Appennino che sono riusciti a mantenere nonostante tutto una bellezza struggente. E infatti sul teatro affollato è sceso il silenzio per qualche secondo, prima che partisse un fortissimo applauso. Ora quei luoghi, a un anno esatto dall’alluvione, ospiteranno ‘Romagna in fiore’, una rassegna all’interno del Festival con spettacoli gratis e green, un ‘cuore verde’ nella programmazione in quattro fine settimana, dal 10 maggio al 2 giugno. Gli spettacoli verranno organizzati in alcune delle località più duramente colpite dall’acqua e dalle frane.

Da Castel Raniero (Faenza), all’Abbazia di San Salvatore in Summano (Sarsina), e poi Galeata, Modigliana, Pian di Stantino (Tredozio), Conselice, LaTorraccia (Ravenna) e Riolo Terme. L’obiettivo è quello di onorare lo spirito di resilienza e la tenacia della popolazione. Ad accogliere l’invito grandi artisti, per un progetto di solidarietà, un festival nel festival inclusivo ed ecosostenibile. Durante la presentazione di ieri all’Alighieri non sono stati svelati i nomi degli artisti che interverranno, il cartellone dettagliato di questo festival nel festival sarà infatti presentato il 12 marzo.

"La fondatrice di questo festival, Cristina Muti – ha detto ieri il sindaco Michele de Pascale quando ha preso la parola sul palco dell’Alighieri – ci ha insegnato una cosa, oltre ad averci abituato a un livello artistico elevatissimo. Il Festival ha sempre avuto un’attenzione marcata alle tematiche sociali, marcata ma mai strumentale. Il Festival in questi anni ha sempre toccato i grandi temi del nostro tempo, non li ha mai schivati, non si è mai sottratto al dovere che hanno gli artisti di essere portatori anche di valori. Quest’anno abbiamo un tema rilevante, come è quello dell’emergenza ambientale, che ha coinvolto e colpito la Romagna e il Festival toccherà tanti dei piccoli comuni romagnoli che sono stati vittime dell’alluvione e volevo ringraziare per questo".

L’idea è di portare in questi territori, grazie ai concerti, persone provenienti da tutta Italia, per contribuire anche al rilancio turistico delle aree colpite. Saranno concerti in mezzo alla natura e si terranno di giorno.

La rassegna nasce dal desiderio di essere vicini anche fisicamente alle comunità colpite dalla grande alluvione.

a.cor.