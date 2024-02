"‘Romagna Mia’, non dimenticate gli alluvionati"

"Mentre l’eco di ‘Romagna mia’ risuonerà nel tempio della musica italiana, facciamo sì che l’attenzione sulla nostra Romagna ferita non vacilli, per permettere a famiglie e aziende di ricevere un sostegno concreto, indispensabile per rialzarsi e perché vengano realizzate tutte le opere necessarie per la messa in sicurezza del territorio". Con queste parole, scritte sui propri profili social, il sindaco di Faenza Massimo Isola ieri ha voluto unirsi alla lettera aperta al conduttore di Sanremo Amadeus del primo cittadino di Ravenna, Michele de Pascale. L’occasione è stata l’esibizione di Mirko Casadei e la sua orchestra, insieme a tanti musicisti romagnoli riuniti nel gruppo ‘Santa Balera’, sul palco dell’Ariston nella seconda serata della 74esima edizione di Sanremo in occasione dei 70 anni di ‘Romagna Mia’.

"Fin dai primi giorni dopo l’alluvione, questa canzone si è trasformata in un potente grido di aiuto, di solidarietà, di aggregazione – ha scritto Isola –. Qui, a Faenza, l’abbiamo cantato e urlato tutti. Sulle scale del Duomo, nella nostra Piazza, quel momento a fine giornata diventò il simbolo della liberazione di Faenza dal fango. Per le strade, così martoriate dalla tragedia dell’alluvione, l’inno della nostra terra ha dato una forza eccezionale ai tanti ragazzi accorsi da tutta Italia per darci una mano. Il 30 maggio, quando arrivò in visita il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, oltre 100 sindaci la cantarono per unire un grido di aiuto: “Non lasciateci soli”. Il 22 settembre, in occasione del concerto ‘Me la sfango Go go!’ i volontari, i soccorritori, le aziende e le associazioni si ritrovarono per cantarla a squarciagola. In un abbraccio che abbiamo sentito di nuovo potentissimo. E poi ci sono stati concerti, flash mob, iniziative di beneficenza, video, raccolte fondi. Questa sera Mirko Casadei e tanti musicisti, di cui molti faentini, la porteranno sul palco del Festival di Sanremo per cantarla insieme a oltre 10 milioni di telespettatori nel mondo. Sarà un’emozione, un colpo al cuore".