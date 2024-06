‘Romagna mia’ non tramonta mai. Il brano visto da Riccarda Casadei

Questa sera alle 21.30 nell’Arena dello Stadio dei Pini di Cervia-Milano Marittima, Ravenna Festival rende omaggio a Romagna mia con un nuovo appuntamento de Il Trebbo in musica 2.4, la rassegna organizzata in collaborazione con il Comune e con il contributo della Cooperativa Bagnini. Dopo la conversazione a cura di Pierfrancesco Pacoda con Riccarda Casadei, saranno in scena Vince Vallicelli e i Ruvidi, il complesso che ha debuttato l’anno scorso proprio con un disco omaggio a Secondo Casadei, violinista, compositore, direttore d’orchestra che fece conoscere al grande pubblico la musica popolare della sua terra, la Romagna. "Era la prima volta che mio padre realizzava una canzone dal respiro nazionale, meno folklorica, non sapeva come sarebbe stata accolta – racconta Riccarda Casadei delle origini di Romagna mia – Quell’estate arrivarono in Romagna i jukebox, cento lire per tre canzoni. E ovunque una di quelle tre canzoni scelte era Romagna mia. Il vero successo è merito delle persone che hanno portato questo brano in giro per il mondo. (…) In fondo è una canzone che parla di origini, di radici e di quanto siano importanti per vivere guardando al futuro". Info e prevendite: tel. 0544 249244 – www.ravennafestival.org. Biglietti: posto unico numerato 22 euro (ridotto 20).