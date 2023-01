‘Romagna mosaico di vita’, la bibbia delle produzioni vinicole

‘Romagna mosaico di vita’ ma anche di viti: la gestazione del volume che il Consorzio Vini di Romagna aveva in mente da alcuni anni è finalmente terminata; le oltre duecento pagine sono state date alle stampe alcuni giorni fa, racchiudendo in unico testo il racconto delle produzioni vinicole romagnole e in particolare delle sedici sottozone del Sangiovese, dalle colline imolesi a quelle di San Clemente. Il volume è a cura di Civiltà del bere: "la Romagna è del resto uno dei fenomeni vinicoli degli ultimi anni – spiega il direttore Alessandro Torcoli –sospinta dalla fascinazione per i vitigni autoctoni e da un’identità forte, testimoniata dalle differenze anche enormi fra le produzioni, quelle ‘rispettose distanze’ evocate nel sottotitolo del volume, che rendono così distinguibili un sangiovese di Modigliana da uno di San Clemente".

La geografia dei vini in Romagna è un intrecciarsi di rotte: "lo sviluppo della formazione Marnoso-arenacea che si interrompe poco prima del riminese, facendo sì che da quelle parti sia arrivato il sangiovese ma non l’albana –, spiega Marisa Fontana – ma anche il risalire del vitigno che ha dato origine al sangiovese da sud e poi, una volta approdato nell’attuale Emilia Romagna, da ovest verso est".

La produzione vinicola locale è documentata fin dall’antichità: Strabone evidenziava la natura peculiare delle viti coltivate nelle zone paludose, presumibilmente ibridi fra le varietà autoctone e quelle importate dai greci; Plinio il Vecchio annoverava tra i ‘vina nobilia’ quelli ‘Caesenatia’, mentre Varrone esaltava la resa per ettaro dell’area faentina. Nasce allora la non invidiabile fama della Romagna quale luogo di produzioni orientate solo alla quantità: il primo vero giro di boa in direzione della qualità venne a coincidere con la Docg riservata all’Albana, nel 1987. Da allora molto è cambiato, e i vini romagnoli hanno trovato il loro posto nel mondo.

"Mi piace ripetere che chi sa solo di vini non sa nulla di vino", interviene il critico Daniele Cernilli, fra gli autori del volume quello più noto a livello nazionale, insieme a Carlo Lucarelli e a Gianni Morandi, firme dei due testi introduttivi. "La differenziazione dei vini della Romagna rispetto a quelli dell’Emilia risiede anche nella natura più mediterranea, più bizantina, delle sue genti e della loro dieta". Che il vino sia sempre più popolare nel mondo lo dicono i numeri, eppure in nord Europa il vino è finito nel bersaglio dell’estremismo salutista: "a chi muove quelle obiezioni – replica Cernilli – rispondo con le evidenze scientifiche che vedono nei vini un alimento salutare, se non si eccede nelle quantità, regola che vale per tutti i cibi. Mio padre beve un bicchiere di vino a pranzo e a cena da ormai ottantacinque anni: oggi ne ha cento, anzi cento e mezzo". L’appello a ‘bere con moderazione’ può apparire trito e ritrito: "preferisco invitare a bere con intelligenza".

Filippo Donati