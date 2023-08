Romagnola, ma amante del country Dall’Olio, talento da esportazione

La cantante cervese Sara Dall’Olio è partita per la Slovenia insieme al suo gruppo country “Cadillac Ranch” (fondato 10 anni fa dal cervese Alex Belletti che è anche il cantante della band) per rappresentare l’Italia al più grande Festival country d’Europa, il Wild West Fest On Fire che si terrà fino a domani a Lake Zbilje (oggi è prevista l’esibizione). Qualche mese fa Dall’Olio ha partecipato con successo al ’Got talent Espana’ a Madrid dove si è esibita con il brano “Non ho niente” (la sua versione italiana del brano “I have nothing” di Whitney Houston), che le ha permesso di conquistare pubblico e giuria. Lo scorso ottobre la cantante ha ottenuto una borsa di studio per merito che le ha dato l’opportunità di partecipare al CET – Centro Europeo Toscolano accademia del maestro Mogol, dove si è diplomata al corso per interpreti nel dicembre 2022.