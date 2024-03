Romagnolo, una lingua da mantenere viva

Il dialetto romagnolo riuscirà a sopravvivere allo scorrere del tempo? Da una recente analisi sono emersi i seguenti dati: in Italia il 14% della popolazione parla solamente il dialetto, il 32% si esprime sia in italiano sia in dialetto, infine il 42% utilizza esclusivamente la lingua italiana. Ciò non dovrebbe preoccupare, se non fosse che quel 14% rappresenta una fetta di popolazione perlopiù anziana: questo significa che, purtroppo, il dialetto romagnolo si sta pian piano estinguendo, perché i ragazzi di oggi non lo parlano né lo studiano. A molte persone piacerebbe che si parlasse di più anche tra i giovani, tant’è che in numerose città come la vicina Faenza, Forlì ma anche Imola, vengono organizzati dei corsi per fornire le basi di questa meravigliosa lingua. Doveroso sottolineare che talvolta queste lezioni vengono tenute in bar e caffè, infatti non c’è niente di meglio di godersi una bevanda o un tramezzino mentre si impara una lingua!

Procediamo però con ordine: il dialetto romagnolo (alcuni affermano che abbia l’accento più bello d’Italia) è una lingua appartenente al gruppo gallo-italico e si è sviluppato dal latino seguendo un’evoluzione autonoma; in base ad un calcolo approssimativo, circa il 90% del lessico romagnolo deriva dalla lingua degli antichi romani. Vi si rivelano però anche evidenti influenze dalla lingua celtica ed influssi dalle parlate germaniche e franche.

Anche se il dialetto cambia di città in città (talvolta pure da paese a paese), esistono alcune espressioni romagnole che tutti ci invidiano: ’ma va là’, esclamazione dal valore universale che funziona bene sia quando vuoi rispondere “figurati!” a chi ti ringrazia, sia per esprimere scetticismo a una notizia; ’ciò’, intercalare di cui il vero romagnolo non può fare a meno, spesso preceduto da un liberatorio ’uei’, è utilizzato per dare una sfumatura di impotenza e di incapacità di rispondere o proporre un’alternativa; ’patàca’, tutti ne conosciamo uno, o almeno una volta nella vita abbiamo dovuto ammettere che noi stessi lo siamo stati. Il proverbiale momento del patàca è proprio quella circostanza in cui, per distrazione, disgrazia o scarsa intelligenza, ci si ritrova a fare qualcosa di sciocco, di cui non ci si rende conto sul momento. Infine l’ormai proverbiale ’tin bota’, reso internazionale dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha lanciato un messaggio di solidarietà e speranza per le persone colpite dall’alluvione del maggio del 2023 utilizzando questa espressione traducibile in “Forza, non mollare”. Bisogna poi prestare attenzione ad andare in Romagna senza avere una certa conoscenza di questo linguaggio, perché ci si potrebbe trovare in situazioni parecchio imbarazzanti: se doveste qualcuno dire per strada “Uei ciò, che bel basterd”, sappiate che non si tratta di un insulto quanto di un complimento per un fanciullo particolarmente carino. A tal proposito, a parte quello citato sopra, esistono diversi modi per dire ’bambino’ in romagnolo: ad esempio burdèl, tabàc oppure babì. In conclusione i giovani hanno il dovere di mantenere viva una tradizione così antica e peculiare, di modo che questo dialetto rimanga ancora un tratto distintivo di chi abita questa terra meravigliosa. Dunque, che aspetti? Impara un po’ di romagnolo, l’è mej.

Classe 2^ B

Scuola media ‘Ugonia’

di Brisighella

Professoressa Martina Pini