Romano Argnani, il ricordo. Un libro in sua memoria

Si intitola ‘Romano Argnani. Passione e concretezza’ il volumetto pubblicato da Capit edizioni e curato dal figlio di Romano, Alberto. "Il titolo è venuto facile, ‘passione e concretezza’; sullo stesso livello, - scrive nelle prime pagine il figlio - perché Romano ha fatto sempre tutto con passione ma puntando dritto agli obiettivi…". All’interno, oltre alle testimonianze di Antonio Patuelli, Gaetano Gentile e Pericle Stoppa, che delineano la personalità di Argnani, una vita di impegno nella Dc e a lungo all’interno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, anche alcuni suoi scritti dedicati a quelli che nel libro stesso vengono definiti ‘Il suo ideale ‘Pantheon’, e cioè Benigno Zaccagnini e Luciano Cavalcoli.

"Sulla terza figura, che poi era la prima, De Gasperi, - prosegue il figlio Alberto - non scrisse nulla, ma fu orgoglioso di portare a Ravenna, con la Fondazione Cassa di Risparmio, una mostra dedicata al grande statista, allestita nel 2011 nei Chiostri francescani". Di quella mostra, in particolare dell’inaugurazione, scrive anche Patuelli che ad Argnani è stato legato da amicizia e collaborazione, all’insegna del più vivace dibattito culturale, politico ed economico. Quel giorno "Romano era raggiante di fianco alla signora Maria Romana, figlia di Alcide De Gasperi ed animatrice della Fondazione che porta il nome del grande statista", scrive Patuelli. Nel libro ci sono anche il ricordo della Fondazione Cassa di Risparmio e l’intervista che pochi anni fa aveva rilasciato al giornalista Carlo Raggi sul Resto del Carlino. Romano Argnani, scomparso nel maggio di quest’anno a 89 anni, si è impegnato nell’Azione cattolica, nell’ Acli, poi nella Dc, locale e nazionale, ritrovandosi sempre nel pensiero di Benigno Zaccagnini. Era stato funzionario all’Inps, arbitro di calcio per passione (era tifosissimo dell’Inter), assessore allo Sport negli anni Sessanta, quando vennero realizzate le opere sportive più importanti della città.

Conclusa l’esperienza come assessore, Argnani è stato consigliere di amministrazione o sindaco revisore di numerose realtà: Azienda municipalizzata per il latte, Banca del Monte, Sapir. È stato a lungo all’interno della Fondazione Cassa di risparmio di Ravenna ricoprendo il ruolo di vicepresidente.