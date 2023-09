Romano Prodi al ricordo di ‘Zac’ nel 1994

Il 5 novembre 1994, nel quinto anniversario della scomparsa dell’on. Benigno Zaccagnini, in una sala Dantesca gremita di ravennati, si tenne una grande manifestazione cui parteciparono amici e compagni di tante battaglie, nella Resistenza e nella politica, come Arrigo Boldrini e Tina Anselmi, e poi Bodrato, Rognoni, Granelli, Belci, Rosy Bindi, e parlamentari e personaggi dell’oggi, Sergio Zavoli, Nuccio Fava, monsignor Ersilio Tonini, Romano Prodi, all’epoca docente universitario, ex presidente dell’Iri ed ex ministro dell’Industria, che nelle foto è assieme alla vedova di Zac, signora Anna.

A cura di Carlo Raggi