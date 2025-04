Rombano i motori. Raduno di moto d’epoca

È in programma per domani, domenica 13 aprile, a San Pietro in Trento la XVI° edizione del locale circuito cittadino riservato a moto costruite fino al 1930. La manifestazione turistica e culturale iscritta al calendario ASI è organizzata dal ’Crame’ (Club romagnolo auto moto d’epoca) di Imola, associazione che ha lo scopo di diffondere e tutelare la ricerca, il restauro e la conservazione di veicoli di interesse storico, e di far rivivere manifestazioni di prestigio che hanno segnato nel tempo la storia degli sport motoristici. Il ’moto ancetre veteran vintage’ di San Pietro in Trento vanta ormai un notevole seguito di spettatori e di collezionisti. Per l’occasione il circuito stradale cittadino di circa 900 metri viene chiuso al traffico per permettere l’esibizione di queste moto, che altresì non potrebbero circolare su strada.

Gli organizzatori annunciano che per questa edizione sono previste oltre 100 moto provenienti da Milano, Firenze, Perugia, Verona e Ancona. Claudio Trippetti, collezionista di Perugia da qualche anno prende parte alla manifestazione. "Venire al raduno significa ritrovare tanti amici collezionisti che parlano la mia stessa lingua – racconta –, quella dei motori, e in particolare quelle prodotte fino ai primi anni ’40, le migliori motociclette. In questo raduno possiamo fare circolare mezzi che diversamente non potrebbero muoversi, è un raduno speciale". Trippetti è un collezionista. "Possiedo circa una ottantina di mezzi, sono un piccolo collezionista. I grandi collezionisti possono arrivare ad avere anche 400 motociclette. Nella fascia di produzione fino agli anni ’40 si trovano in questi raduni pezzi rari, quasi unici. Un vero patrimonio che può raggiungere valori da 50 mila euro fino anche a 100mila euro. Quelli della mia età però pian piano se ne andranno, e tra i giovani non vedo troppo interesse verso queste moto. Un raduno come questo è da considerarsi un museo a cielo aperto". Il programma di domani prevede il ritrovo dei mezzi dalle 9 alle 10. Alle ore 11 lo starter annuncerà l’ingresso dei bolidi nel circuito cittadino, mentre alle 12,30 è previsto il pranzo offerto dall’organizzazione. Alle ore 15 il ritrorno in pista per gli ultimi giri.

Gianni Zampaglione