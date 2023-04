Rombi d’epoca a San Pietro in Trento

Sono pronte a scendere in pista, domani nello storico circuito cittadino di San Pietro in Trento, le moto e i sidecar vintage costruiti fino al 1930. Il quindicesimo raduno organizzato dal Club Romagnolo auto e moto d’epoca vedrà i mezzi in azione a partire dalle ore 11 alle 12.30 e successivamente dopo il pranzo offerto dall’organizzazione, i bolidi torneranno a ruggire dalle ore 15 alle 16.

"Una manifestazione ormai tradizionale per San Pietro in Trento – dichiarano gli organizzatori – che edizione dopo edizione trova sempre maggior riscontro sul pubblico, gli appasionati e i collezionisti desiderosi di far correre le loro moto su uno dei pochi circuiti cittadini rimasti nel nostro paese".

Il Moto Ancetre Veteran Vintage in movimento gode del patrocinio dell’Automotoclub storico italiano, e risulta nel calendario ufficiale delle manifestazioni nazionali. All’edizione di quest’anno sono iscritte circa 120 moto provenienti da tutta Italia, una buona parte da città emiliano romagnole e poi ancora Verona, Macerata, Ancona, Firenze e qualcuno addirittura da Caserta.

Un raduno che rappresenta l’occasione per i collezionisti di moto prodotte fino al 1930 di poter far girare i loro mezzi, ma soprattutto di ritrovarsi e stare assieme per una giornata.

Gianni Zampaglione