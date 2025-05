Rombi d’epoca. Porsche d’annata e da tutto il mondo in parata per il centro

Come una cartolina d’altri tempi, piazza del Popolo ieri si è riempita di auto d’epoca parcheggiate su tre file. Una scena da commedia all’italiana, dove però a riportare al presente sono i tanti smartphone di turisti e ravennati che si fermano a fotografare la marea colorata che invade la città. È il cinquantesimo Raduno Internazionale Porsche 356, arrivato per la prima volta nella città bizantina. A trascorrere quattro giorni in viaggio per la Romagna sono stati ben 260 vecchi sfavillanti bolidi per un totale di circa 520 partecipanti provenienti da tutto il mondo. Sconosciuti, ma con in comune l’amore per la Porsche 356, primo modello prodotto dalla casa tedesca tra il 1948 e il 1965.

La storica manifestazione, che si tiene ogni anno in un paese diverso dell’Europa, è arrivata quest’anno alla 50esima edizione internazionale, la quinta in Italia. "Sono entusiasta di essere riuscito a portare questo splendido raduno internazionale nella mia città – racconta Alberto Migliardi, promotore dell’iniziativa – e ringrazio le istituzioni per averci concesso le piazze di Ravenna: piazza del Popolo, piazza Kennedy, piazza Garibaldi e anch il parcheggio di Torre Umbratica. Il valore di questa iniziativa, oltre all’interesse che riscuote tra appassionati di motori e auto d’epoca, è il fatto che ci sono persone da tutto il mondo, come Svizzera, Sudafrica, Canada e Stati Uniti. Persone che hanno l’occasione di visitare le bellezze di Ravenna. Questo mi rende molto orgoglioso, ma è anche un’opportunità di promozione per la nostra città".

Durante il raduno, durao quattro giorni, gli equipaggi hanno affrontato un suggestivo percorso sulle colline della Valmarecchia e del Montefeltro, attraversando i borghi storici di San Leo, San Marino, fino al Circuito di Misano, poi Santarcangelo di Romagna e Ravenna.

Il finale è a Milano Marittima con il tradizionale Concorso di Eleganza, dove le auto saranno valutate da un’apposita giuria. "Questa cinquantesima edizione – commenta Rocco Pastore, presidente Registro Porsche 356 Italia, ente organizzatore del raduno – è stata indimenticabile. Ieri (venerdì, ndr.) siamo stati al Circuito di Misano dove i partecipanti hanno potuto girare in pista e naturalmente si sono divertiti molto. Poi, a Ravenna abbiamo visitato alcuni monumenti Patrimonio Unesco come San Vitale e Galla Placidia, per poi pranzare al Mercato Coperto".

ll Raduno Internazionale Porsche 356 si tiene ogni anno in un paese diverso d’Europa e rappresenta un momento di grande rilevanza nel mondo Porsche e nel panorama delle auto d’epoca a livello globale.