Rompe il braccialetto e scappa: arrestato

Ha rotto il braccialetto elettronico ed è evaso dai domiciliari. A suo dire, per raggiungere i figli in una città del nord. E invece lo hanno raggiunto i carabinieri del Radiomobile. Per questa ragione l’uomo - un trentenne di origine straniera difeso dall’avvocato Eleonora Sgrò - è stato arrestato verso le 19.30 di venerdì scorso. Ieri mattina il giudice Cosimo Pedullà ha convalidato l’arresto. Alla luce della richiesta di inasprimento della misura per la vicenda per la quale si trovava ai domiciliari, l’uomo è finito in carcere.