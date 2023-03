Rompe un dente alla moglie Arrestato marito violento

Non sarebbe stata la prima volta che quell’uomo alzava le mani sulla moglie. Nella tarda serata di doemnica un 52enne senegalese, residente in zona Darsena, è stato arrestato con l’accusa di lesioni e maltrattamenti in famiglia. A chiamare il 112 è stata la stessa donna, sua connazionale, e all’arrivo dei militari della caserma di via Alberoni l’aggressione era ancora in atto. Il tutto con l’aggravante della figlia minorenne che vi ha assistito. La donna era stata colpita dall’uomo con un pugno al volto che le ha fatto saltare via un dente, cosa che l’ha costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso dal quale è stata dimessa con una prognosi di due settimane. Il 52enne anche in passato era stato denunciato dalla moglie, in ragione delle sue condotte violente. L’altra sera l’ultimo episodio di una lunga escalation. Portato in cella di sicurezza poi in carcere, in questi giorni comparirà davanti al giudice per l’udienza di convalida.

Sempre i carabinieri, ma della compagnia di Cervia Milano Marittima, sono intervenuti la mercoledì scorso sempre a seguito dell’aggressione di un marito 46enne sulla moglie. In base ai primi accertamenti, la stessa avrebbe subito nel tempo offese e violenze psicologiche e fisiche, che l’hanno costretta alle cure ospedaliere (5 giorni di prognosi). L’uomo è indagato a piede libero per maltrattamenti.