Ron al teatro Socjale

Ron, artista e cantautore che non ha bisogno di presentazioni, si esibirà per la prima volta al Socjale con una formazione acustica, intima e raccolta. La nuova veste che il trio darà alle indimenticabili canzoni di Ron farà affiorare moltissimi sentimenti rendendo il concerto un evento unico per il Socjale. L’apertura porte ore 20,30. Inizio concerto ore 21.30. Ron presenterà il suo ultimo album, ’Sono un figlio’ e i suoi più grandi successi.

Come sempre, la serata, sarà accompagnata dagli imprescindibili cappelletti del Socjale, che si trova in via Piangipane 153, a Piangipane. Biglietto 50 euro. Info e prevendite 3276719681 e www.teatrosocjale.it