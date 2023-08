Ronco, si puliscono gli argini "Ma tagliare tutto è sbagliato"

di Valentina Paiano

Borgo Sisa, terra di confine tra Forlì e Ravenna, ha accolto mercoledì sera un incontro tra sindaci e cittadini per fare il punto della situazione sull’emergenza alluvione. L’evento è stato programmato dai Comuni di Forlì e Ravenna in collaborazione con il consiglio territoriale di San Pietro in Vincoli e il Quartiere 5 di Forlì che circoscrive l’area tra Borgo Sisa, Casemurate e San Leonardo. Oltre ai due primi cittadini erano presenti anche Piero Tabellini responsabile del settore sicurezza territoriale e protezione civile Regione, Stefano Francia del Consorzio di bonifica della Romagna e Nicola Dalmonte presidente del Cer Canale Emiliano-Romagnolo. Nel tendone del campo sportivo, che di solito accoglie la tradizionale Festa dell’Unità, erano presenti diverse centinaia di persone tutte accomunate dagli stessi dubbi e timori: "L’alluvione è una questione che riguarda tutti, non segue i confini amministrativi – precisa De Pascale in apertura di serata – non importa il colore politico, con Zattini stiamo lavorando in squadra per il benessere del territorio". I grandi temi che hanno tenuto banco in un serrato botta e risposta sono la gestione dei ristori, donazioni liberali e la messa in sicurezza del territorio in vista dell’autunno ormai alle porte. Al momento i due strumenti a disposizione delle Amministrazioni, per aiutare la popolazione colpita, sono: il Cis per un totale di 5.000 euro e il Cas non ancora liquidato.

Per il territorio ravennate: "Solo il 30% delle domande Cas ha stimato danni alle abitazioni superiori ai 25.000 euro". Il dibattito ha poi incalzato gli amministratori sul tema erogazioni liberali arrivate nelle casse dei Comuni: "Sono meravigliosi atti di liberalità ma è quanto di più iniquo esista – precisa de Pascale –. Abbiamo raccolto 7 milioni di euro; con i Cis abbiamo già erogato 5.000 euro aggiungendone poi altri 1.000 a chi aveva segnalato ingenti danni all’abitazione. Inoltre, se qualcuno al 30 giugno aveva ancora un Cas attivo si sommavano altri 2.000 euro". I tecnici presenti hanno spiegato la difficile situazione del fiume Ronco che ha rotto gli argini a Forlì ed è esondato anche nella zona del ravennate nell’area dei Fiumi Uniti dove si congiunge con il Montone. "Al momento si sta procedendo al ripristino dei corpi marginali rotti e alla pulizia della vegetazione negli alvei dei fiumi – dichiara Tabellini –. Non è la panacea di tutti i mali se anche tagliassimo tutto in caso di alluvione l’acqua sarebbe molto più veloce perché non incontrerebbe ostacoli". Si inserisce anche De Pascale: "Esistono limiti di paesaggistica, Figliuolo però ha il potere di derogare queste regole per garantire la sicurezza idraulica del territorio".

È già partita la laminazione del Ronco a monte della via Emilia che permetterebbe di contenere 16 milioni di metri cubi d’acqua e gli interventi di somma urgenza per 3 milioni e 650 mila euro che aspettano il via libera del commissario. Stefano Francia referente del Consorzio di bonifica: "Milioni di metri cubi d’acqua dei fiumi si sono riversati nella rete di bonifica, la difficoltà è stata riuscire a scaricarla nel mare. Abbiamo stimato danni per 300 milioni di euro". Conclude l’atteso Nicola Dalmonte presidente del Cer, sollecitato dai residenti di Roncalceci che si sono allagati a causa dell’esondazione del canale. "Abbiamo potuto scaricare, alcuni giorni dopo, nel Savio già esondato; ora cerchiamo di ragionare su come poter adeguare il canale ai cambiamenti climatici".