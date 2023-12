Ronda della Carità. La cena a San Vittore

Una trentina, tra volontari e senzatetto, hanno partecipato alla cena organizzata martedì sera dalla Ronda della Carità nella parrocchia di San Vittore. "Noi – spiega Thomas Marangon, volontario – siamo arrivati attorno alle 18.30 e abbiamo iniziato a cucinare. Il menù prevedeva tagliatelle al ragù e salsiccia con le lenticchie. Poi ci siamo divisi, siamo saliti sulle auto e siamo andati a prendere i senzatetto, li avevamo avvisati di tenersi liberi e pronti perché saremmo passati a prenderli e molti hanno accettato l’invito".

È il secondo anno che la Ronda della Carità organizza la cena di Natale. "Prima – continua Marangon – eravamo noi a portare una pizza o comunque un piatto caldo a loro in strada. Li salutavamo e facevamo due chiacchiere. Da due anni invece organizziamo la cena, grazie anche all’ospitalità di don Claudio che ci ha messo a disposizione la sala e anche la cucina per far da mangiare".

Dopo la cena e un po’ di chiacchiere, è partita la tombola, con premi per gli ospiti. "Abbiamo pensato a oggetti che potessero essere utili – racconta sempre Marangon – come ad esempio uno zaino, una giacca. Anche un panettone. Quando abbiamo finito alcuni di loro ci hanno aiutato a rimettere tutto a posto. Tra quelli che avevamo invitato, c’è chi all’ultimo ha deciso di non venire, ma una ventina ha accettato".

Il gruppo di volontari della Ronda della Carità si incontra ogni domenica sera per andare in giro in strada ad aiutare chi è in difficoltà, chi è senza fissa dimora e ha bisogno. L’appuntamento, bisogna essere maggiorenni, è nella sede della caritas diocesana alle 20, dove vengono preparati i viveri da portare ai più bisognosi. Quindi i volontari di dividono in piccoli gruppi, ognuno dei quali viene accompagnato da un giovane esperto della Ronda.

Spesso chi si incontra per strada ha bisogno di un pasto caldo e di indumenti pesanti, soprattutto in inverno. Ma è altrettanto prezioso il tempo che i volontari e le volontarie dedicano a queste persone anche solo per scambiare due parole, per tenere loro compagnia.

Annamaria Corrado