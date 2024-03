Rosa dei venti, incrocio chiuso

Per il riposizionamento del spartitraffico ‘Rosa dei venti’ tra corso Mazzini, corso Baccarini e via Cavour, nel cuore di Faenza, l’incrocio sarà chiuso al transito dei veicoli lunedì 4 marzo dalle 9 alle 11.

Per i mezzi che circolano in corso Mazzini, con direzione di marcia dall’ospedale verso il centro, ci sarà l’obbligo di svolta a sinistra in via Paganelli. Per i veicoli che circolano in senso contrario, dal centro verso via Oberdan, ci sarà invece l’obbligo di svolta a destra in via Borsieri. Infine, per i mezzi che percorrono corso Baccarini, dalla stazione ferroviaria verso corso Mazzini, in via Zucchini l’obbligo di svolta sarà a destra.