Rosario trafugato. Antiquaria in tribunale

Si tratta della preziosa corona con rosario e medaglia trafugata tra il maggio 2018 e il maggio 2019 nella chiesa di San Giovanni Evangelista a Granarolo Faentino? O di un’altra corona meno preziosa anche se risalente sempre al 1700 e comperata in maniera lecita per 60 mila lire nel 1994 da una signora di Solarolo? Al centro del giallo, c’è la titolare di un negozio di antiquariato di Faenza accusata di ricettazione di un bene culturale.

Per il suo legale, l’avvocato Laerte Cenni, consulenza alla mano, nessun dubbio sul fatto che i due reperti siano diversi. Tanto che dopo avere depositato ieri mattina davanti al gip Janos Barlotti e al pm Monica Gargiulo una memoria ad hoc, ha chiesto per la sua assistita un non luogo a procedere riservandosi, in caso diverso, di chiedere una perizia sull’oggetto in questione. Udienza rinviata a metà mese. Nel frattempo cercheremo di ricapitolare questa singolare vicenda a partire da quando nel primo pomeriggio del 30 agosto 2022, i carabinieri della Stazione manfreda avevano sequestrato il reperto: un rosario in avorio (od osso) e argento con l’effige di Papa Benedetto XIV su un lato e una Madonna in trono sull’altro. Era stata la stessa antiquaria, a specifica richiesta dei militari, a esibire l’articolo poi sequestrato e trasferito negli uffici del nucleo Patrimonio Culturale.

Il confronto fatto dagli inquirenti tra quel rosario e le immagini in banca dati dei beni trafugati, non aveva lasciato spazio a perplessità: "Inequivocabile corrispondenza di alcuni particolari". Di più: la comparazione "non lascia dubbi sul fatto che si tratti dello stesso oggetto".

Caso chiuso? No: perché la difesa ha incaricato un consulente esperto in beni culturali il quale è arrivato a escludere che si tratti dello stesso oggetto. I dettagli, al solito, farebbero la differenza. Vedi l’usura del colletto o il materiale di realizzazione. Del resto, ha sottolineato lo stesso consulente, all’epoca era prassi realizzare copie del medesimo bene su commissione di parrocchie o nobili locali: di solito con materiale e finiture di minore pregio. Tanto che - ha puntualizzato la difesa sempre nella sua memoria - il rosario trafugato in chiesa, era composto di grani d’avorio; mentre quello in vendita nel negozio manfredo, era di grani d’osso. Inoltre, secondo la negoziante, il suo rosario era in negozio da decenni e veniva offerto a 250 euro (in passato a 450 mila lire) proprio perché in osso e non in avorio.

Sul punto, era stato chiesto pure al sacerdote di andare a dare un’occhiata anche con l’ausilio di un esperto di settore: ma le autorità religiose avrebbero riferito di non avere in tal senso l’autorizzazione della Soprintendenza. Certo, basterebbe chiedere alla signora che nel lontano 1994 l’avrebbe ceduto al negozio di antiquariato: purtroppo è deceduta una dozzina di anni fa. E allora per dissipare il giallo del rosario, toccherà aspettare fino a metà mese.

Andrea Colombari