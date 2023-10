Rose all’uncinetto contro la violenza

Un laboratorio di uncinetto per creare rose rosse per i partecipanti alla ’Camminata in rosso’ del 25 novembre, contro la violenza sulle donne. L’idea è venuta alle pensionate di Spi-Cgil e Auser di Bagnacavallo. Chi riceverà il fiore potrà lasciare un’offerta a ’Demetra Donne in aiuto’. Il laboratorio si tiene all’Auser, in via Bedeschi 9, il lunedì dalle 14.30 alle 16.30 e il giovedì dalle 9.30 alle 11.30 fino al 23 novembre.