Rosetti, addio al Bagno Tiziano: "Colpa della Bolkestein"

Si chiude un’epoca per il Bagno Tiziano di Punta Marina, che dalla prossima stagione estiva non vedrà più la famiglia Rosetti Casamenti ad aprire gli ombrelloni. Ad annunciarlo sui social è stato Luca Rosetti, che negli anni è diventato un punto di riferimento per il lido e per le lotte dei balneari. Acquistato nel 1982 dai genitori della moglie Katia, il Bagno Tiziano, tra i più centrali di Punta Marina, è gestito dalla coppia dal 1987. Da quest’estate, però, in spiaggia ci saranno Licia e Nicola, a cui i titolari hanno affittato l’attività. ‘Noi ci saremo come turisti’, scrive su Facebook Rosetti, trovando le risposte calorose dei clienti di una vita.

Rosetti, andate in pensione?

"In molti, leggendo il mio messaggio lo hanno pensato, ma purtroppo non è così. Non chiudiamo per scelta, ma perché siamo costretti. Le politiche degli ultimi 10 anni relative alla Bolkestein ci hanno reso la vita impossibile. Per garantire un futuro alla mia famiglia sono dovuto correre ai ripari. Un amico mi ha offerto un lavoro in azienda, e, visto lo stato delle cose, non me la sono sentita di rifiutare".

Un addio amaro dunque?

"Sì, siamo molto dispiaciuti. Il Bagno Tiziano è frutto del lavoro di una vita e, proprio ora che ci mancano 4-5 anni alla pensione, rischiamo di non vederci riconosciuto nulla. Rischiamo di perdere la gara e vederci rimborsati solo gli investimenti degli ultimi 5 anni. Investimenti che, proprio a causa della Bolkestein, sono minimi. Non possiamo permettercelo".

È un capitolo chiuso o rimane aperto qualche spiraglio?

"È chiuso. Ho 61 anni e, ora che faranno le gare, sarò vicino alla pensione. Ma non avrei voluto arrivarci in questo modo".

Di storie come la sua ce ne sono molte in questi anni…

"Sì, questa politica ha rovinato delle intere famiglie, perché negli stabilimenti ci lavorano anche tre generazioni insieme. Noi a Ravenna, siamo anche fortunati perché il Comune di Ravenna sembra intenzionato a rispettare la scadenza delle concessioni al 2027. Altrove hanno già fatto le aste, e poi c’è un continuo rimpallo tra Tar e Consiglio di Stato: non so più se sia incompetenza o volontà".

Cosa le fa più male?

"Tutta la questione della Bolkestein è stata raccontata male, portando molto odio verso di noi. Non si è riusciti a far capire che siamo famiglie che lavorano onestamente, in un settore che era florido e che per colpa di queste politiche è stato fatto morire. L’altra cosa che mi dispiace è che non siamo riusciti a stare davvero uniti, che molte persone non siano volute scendere in piazza. Avrebbe potuto fare la differenza".

