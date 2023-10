Rosetti Marino, bilancio approvato

Per Rosetti Marino aumentano utili e ricavi. La società, presieduta da Stefano Silvestroni, ha approvato il bilancio semestrale 2023 con un utile di 6,4 milioni e ricavi per 168,8 milioni. Nello stesso periodo del 2022 furono rispettivamente 1,1 milioni e 151 milioni. "Lo scorso anno, l’azienda – dice l’ad Oscar Guerra - aveva già dimostrato capacità di reazione alle difficoltà, causate soprattutto dalla pandemia, che avevano portato a risultati negativi negli esercizi 2020 e 2021 e a quelle legate al conflitto russo-ucraino. Con il risultato del primo semestre 2023 abbiamo consolidato e decisamente migliorato il risultato economico e la nostra posizione finanziaria, inoltre il portafoglio ordini è il doppio di quello che avevamo prima della pandemia che ammontava a circa 400 milioni". Oggi, infatti, è di 815 milioni (382 milioni al 31 dicembre 2022). Il margine operativo lordo aumenta a 14,7 milioni, rispetto a 6,1 milioni al 30 giugno 2022. Sale anche l’Ebit, che risulta pari a 7,2 milioni da 2,5 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. La posizione finanziaria netta consolidata a breve al 30 giugno è positiva per 48,5 milioni contro 35,4 milioni al 31 dicembre 2022, mentre è di 3,8 milioni a fronte di un saldo negativo di 24,7 milioni al 31 dicembre 2022.

m.v.v.