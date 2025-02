Rosetti Marino e lo Ior. Vent’anni di collaborazione

La Rosetti Marino, capofila del gruppo di impiantistica energetica attivo nel Ravennate, fa il bilancio di vent’anni a sostegno dello Ior. I dati sono contenuti nel diagramma “Together for life”, presentato in questi giorni dallo stesso gruppo. Si tratta dell’iniziativa natalizia di fornitori e dipendenti a sostegno dell’Istituto Oncologico Romagnolo dal lontano 2004, nella lotta contro il cancro.

"Si evidenzia – si legge in una nota diffusa ieri dall’azienda – che, tramite la Rosetti Marino, i suoi subappaltatori e i dipendenti hanno volontariamente contribuito al sostegno dello Ior per le sue finalità di assistenza ai malati di cancro, ricerca, prevenzione, accoglienza e acquisto di macchinari, con un flusso che non si è mai interrotto".

Tra gli importi più significativi si possono rilevare gli oltre 30 mila euro all’anno corrispondenti all’erogazione media annuale, gli oltre 650 mila euro del totale raccolto ed erogato dal 2004 a oggi e più di 50 mila euro raccolti nello scorso 2024, grazie alla partecipazione di circa 100 realtà della rete di stakeholders di Rosetti Marino. Fondi destinati innanzitutto all’acquisto di un ecografo di ultima generazione per l’ambulatorio endocrinologico dell’Unità operativa dell’ospedale di Lugo, oltre che ad altri progetti e iniziative proposti dallo Ior.

"Per la meritorietà del suo scopo – conclude la nota – la serietà dei suoi attori e la trasversalità di sub-appaltatori e dipendenti, ’Together for life’ è un’iniziativa molto radicata e sentita nella Rosetti Marino Spa’".