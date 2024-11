Rosina Babini, festa per i cento anni

Rosina Babini ieri ha raggiunto il prestigioso traguardo dei cento anni. Nata nel 1924 da una famiglia di contadini a San Biagio, dopo il matrimonio si trasferì a Solarolo. Dalla sua unione sono nati cinque figli: Graziella, Germana, Giovanni, Anna e Antonia. La numerosa famiglia si trasferì poi a Sant’Andrea e infine nel Borgo di Faenza, dove Rosina risiede tuttora nella sua abitazione con l’assistenza di una badante. La signora Babini è in ottima forma e in casa è autonoma e collabora con la signora che la accudisce nelle piccole faccende in cucina. Per celebrare l’importante anniversario, i figli hanno organizzato una piccola cerimonia alla quale hanno partecipato parenti, amici e don Francesco Cavina, parroco di Santa Maria Maddalena. Anche l’amministrazione comunale ha voluto far sentire la sua vicinanza a Rosina Babini, portando gli auguri della città di Faenza e omaggiandola con una riproduzione di una celebre veduta di Romolo Liverani.