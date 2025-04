"Rospi uccisi per i reali, ma erano specie protetta"

Una favola nota a tutti racconta che con un bacio i rospi si trasformano in principi. Invece ecco che a Ravenna arrivano addirittura un re e una regina, ma centinaia di rospi smeraldini che abitavano gli scavi allagati di Santa Croce vengono eliminati, aspirati insieme all’acqua, nell’ambito degli interventi di pulizia straordinaria del centro storico attuati per la permanenza dei reali inglesi". Lo scrivono in una nota Marzia Giorgio, Andrea Gugliotta e Maurizio Cazzanti, candidati di Avs & Ambiente e Territorio (lista che supporta il candidato di centrosinistra Alessandro Barattoni), che riportano che la Convenzione di Berna del 1979 "inserisce i rospi smeraldini tra le specie strettamente protette", mentre la direttiva Habitat 92/43/Cee e la legge regionale Er 15/2006 "ne vietano e sanzionano il disturbo, la cattura, uccisione e la distruzione dei luoghi di riproduzione e riposo. "Riteniamo pertanto – scrivono – che vadano accertate la responsabilità di tale mancata tutela".