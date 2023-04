Rossano Novelli "Volevo fare il ragioniere Invece diventai musicista nell’orchestra di famiglia"

di Carlo

Raggi

Musica e ricerca storica, percorsi paralleli per Rossano Novelli: e se ha smesso da tempo di fare serate nell’orchestra che il padre, Pino, ha reso indimenticabile, da ormai trent’anni le note le insegna agli studenti e alla scuola ‘Montanari’ porta avanti con ripetuto successo l’inedita esperienza del ‘laboratorio musicale’. Si deve invece ai progetti di ristrutturazione dello zuccherificio di Classe, alla cui ombra Rossano Novelli da sempre abita, la passione per la ricerca che si è tradotta in saggi e un romanzo, sulla ‘Zucarira ad Clas fura’, sulle imprese belliche dell’aeronautica Usa cent’anni fa a Porto Corsini, sulle vicende di chi con la divisa addosso ha incontrato la morte, fino all’ultima fatica, ancora in corso, la storia del babbo, musicista autodidatta, compositore, docente, e del nonno, grande suonatore di clarinetto.

Quando ha smesso di girare l’Italia il pullman con la scritta ‘Orchestra Pino Novelli’?

"L’ultima esibizione fu il 31 dicembre 1984 a Sale di Alessandria e c’ero anch’io che già avevo il diploma di trombone al Verdi e suonavo anche il basso e il pianoforte. Il babbo si era convertito al liscio già da alcuni anni, cominciava ad essere stanco, ma soprattutto si accorgeva che cominciava a ‘tirare’ di più la discoteca".

Da quanti anni era in attività?

"Premesso che suonava la fisarmonica da quando aveva 13 anni, erano più di trent’anni che faceva serate, aveva cominciato nei primi anni 50 ed erano in tre, lui che suonava di tutto, sax, pianoforte, fisarmonica, suo fratello Lino alla batteria e Giorgio Chierchiè. Suonavano ai pomeriggi danzanti al Jolly hotel, al dancing Iride, al dancing Ancora di via Paolo Costa, davanti al circolo del Pri. Nel 1956 la prima stagione estiva a Torre Pedrera, cominciavano a suonare il jazz, un successo e fu l’avvio al professionismo".

A San Silvestro del 1984 suo padre però non appese le note al chiodo.

"Sarebbe stato impossibile per uno come lui. Formò un trio, volle ancora me, ma si suonava in scioltezza…l’abbiamo fatto per cinque anni e intanto aveva cominciato a dare lezioni. Col nuovo secolo si diede alla composizione di musica e canzoni, anche in dialetto romagnolo. Un gran successo. E poi da nonno ha educato alla musica e al canto i miei figli, Laura, che è comparsa anche in tv, e Lorenzo. Ma nella vita fanno ben altro…".

Fermiamoci un po’, parliamo della famiglia e di lei. Dov’è nato?

"A Classe, in via Bosca, verso il mare, in una casa dell’Ente Delta Padano. Era il 1959. Il nonno Aldo e la sua famiglia, prima braccianti e poi mezzadri, erano emigrati dal Cesenate nel 1950 e nel 1956 ottennero la casa a riscatto e il terreno, grazie alla grande riforma agraria. Nel ’58, a 25 anni, il babbo si sposò con Silvana, Ronchi, cesenate".

Suo padre già era noto…

"Come le dicevo aveva cominciato ben presto a suonare e grazie al padre, mio nonno, Aldo, poté studiare musica prima a Cesena poi al Verdi a Ravenna, da Cleto Camerani, armonia e pianoforte. Il nonno aveva fatto parte della Banda militare, suonava il clarinetto e fece di tutto perché il figlio potesse salire i gradini della società, non mezzadro, ma musicista!"

E così fu.

"Quando nacqui lui già aveva formato l’orchestra Berni-Novelli ed era in tournèe a Torino. Pensi che l’impresario era Giancarlo Conte, lo stesso di Iva Zanicchi, Mina, Orietta Berti. Quando avevo 20 giorni, la mamma mi prese su e mi portò a Torino dove restammo per due mesi. Il babbo era sempre in giro, in estate sulla riviera riminese, per il resto nel Nord, da Bologna a Torino, con l’orchestra cantavano personaggi come Celentano, Dalidà, i Cetra, Natalino Otto. Negli anni 60 fecero tappa anche in Germania a Monaco, Amburgo, Bielefeld e Kiel, sul Baltico". Torniamo a lei. Voleva calcare le orme del padre?

"All’inizio seguii due strade. Da una parte dopo le medie mi iscrissi a ragioneria, per la serie del lavoro-certo subito il diploma, dall’altra a 16 anni iniziai gli studi musicali, di mia spontanea volontà, a insegnarmi era il babbo, chiesi io di darmi lezioni, lui non ha mai preteso nulla. Poi, all’epoca andava di moda, con alcuni amici di Savio che venivano a lezione dal babbo mettemmo in piedi un gruppo musicale che cambiò spesso nome, tipo ‘Mini Folk di Romagna’ e ‘I ragazzi di Classe’. Poco dopo mi iscrissi al Verdi".

Che strumento prediligeva? "Col babbo, il basso, al Verdi studiavo il trombone a coulisse, quello con lo stantuffo, mi diplomai nel 1982. Intanto nel 1978 era arrivato il diploma, ma non ho mai fatto il ragioniere. Anzi, in quel periodo già suonavo col babbo. Per qualche tempo l’orchestra si chiamò Novelli-Ruspa, lunghe serate di liscio che da metà degli anni ’70 era tornato prepotentemente di moda. Suonavamo molto al Nord, sacrifici enormi: il viaggio d’andata col pulmino, montare gli strumenti, suonare fino a notte, poi il ritorno. A 51 anni il babbo mise il freno".

E lei?

"Avevo già cominciato a insegnare musica alle magistrali, poi nel 1987 passai di ruolo, ho insegnato nelle medie di tutta la provincia, poi nel 1998 divenni stabile alla Montanari. E ci sono ancora: venticinque anni di grandi soddisfazioni perché ho sempre trovato ragazzi desiderosi di apprendere. Il grande risultato è il ‘Laboratorio musicale’ avviato 20 anni fa e ripreso quest’anno, dopo il Covid, anche se non abbiamo più l’aula, ma utilizziamo il teatro della scuola".

Di che cosa si tratta?

"Insegnamento, meglio apprendimento, della musica in concreto, partendo dalla canzone e mettendo in mano ai ragazzi i quattro strumenti che abbiamo a scuola: batteria, basso, chitarra e tastiera. Anche a chi non ne aveva mai toccato uno. Ha funzionato e funziona, complice anche il desiderio di emulazione fra gli adolescenti e accade spesso che qualcuno di loro chieda ai genitori di comperarglielo. E c’è dell’altro…"

Nel senso?

"Che ad esempio alcuni giorni fa ho portato un gruppo di studenti ad ascoltare le prove del ’Barbiere di Siviglia’ in teatro, erano entusiasti…sì perché a scuola faccio anche musica classica e sinfonica. E poi viaggi culturali, come a Pesaro per Rossini".

Musica, insegnamento, ma anche ricerche storiche…

"Una passione sempre latente che si è concretizzata a partire dal 2000 grazie al progetto comunale di trasformare lo storico zuccherificio nel museo di Classe. Per anni ho fatto il topo di biblioteca, ho fatto ricerche anche all’archivio della Banca Commerciale Italiana che aveva avuto un contenzioso con lo zuccherificio a inizio secolo e tanti altri contatti. Nel 2012, con la collaborazione di Claudio Cornazzani ho pubblicato una voluminosa monografia su quell’opificio...".

Dove si parla di tutto.

"Oh, sì, tanto era il materiale trovato durante le ricerche. Per dire, uno dei capitoli è dedicato alla tramvia da Forlì a Ravenna e che portava anche le barbabietole allo zuccherificio, un altro al bombardamento di Porto Fuori e molto altro, poi saltò fuori la storia di Reginald Burton Stratton…".

Ovvero?

"Don Molesi nel suo libro sui bombardamenti di Ravenna ricordava l’uccisione di un ignoto soldato inglese vicino alla basilica di Classe il giorno della liberazione, il 19 novembre ’44. Risalii alla sua identità e su mio suggerimento l’Amministrazione comunale nel 2011 gli intitolò un parco con tanto di cerimonia alla presenza della sorella del militare e di ufficiali inglesi. Due anni questi tornarono e mi consegnarono un’onorificenza mai riconosciuta a un non britannico"

Di libri ne ha scritti altri…

"Con Mauro Antonellini, nel 2018, sugli aerei americani di stanza a Porto Corsini durante la Prima guerra mondiale, poi la storia di Sorrivoli al tramonto dello Stato Pontificio e con Pierino Petrucci un romanzo storico, ‘La scia luminosa’, storia tragica di un giovane aviatore".