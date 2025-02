Rossi commissario straordinario. Avrà gli stessi poteri del presidente

Daniele Rossi è stato nominato commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centro-settentrionale con un decreto emanato ieri dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini che gli conferisce tutti i poteri del presidente e del comitato di gestione. Il suo mandato al vertice dell’Ente, iniziato nel dicembre 2016, rinnovato nel 2021 e terminato il 12 gennaio di quest’anno, era stato prorogato di 45 giorni e sarebbe scaduto ieri, mercoledì 26 febbraio.

Il decreto, di cui è stata data comunicazione alla Regione, recita che così è "assicurata la continuità dell’azione amministrativa" e sono "impedite stasi connesse alla decadenza degli organi ordinari anche in relazione alla sussistenza di investimenti infrastrutturali strategici per il Paese". La regolare continuazione dell’attività dell’Ente è garantita "per il tempo strettamente necessario alla nomina del nuovo presidente". Non è prevedibile quando accadrà, tutte le 16 Autorità portuali sono in scadenza, ma il viceministro Rixi ha annunciato che in un paio di settimane i vertici saranno definiti.

Tra le opere da concludere a cui Rossi continuerà a dedicarsi vi sono il completamento della seconda fase del dell’hub portuale con lavori sui fondali a -14.50 e una accelerazione sulla transizione energetica e quella digitale. Il porto ha in corso investimenti per oltre 60 Mw di energia rinnovabile, che quest’anno vanno completati perché sia messa a disposizione delle aziende portuali. Nell’ambito della transizione digitale è stata stesa la fibra ottica per 30 km a copertura di tutto il porto e si sta realizzando la nuova infrastruttura 5G con Lepida e Vodafone.

Maria Vittoria Venturelli