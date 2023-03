Rossi e Agostini al Milan Club

Il Milan Club Faenza festeggia l’inizio della primavera con due campioni rossoneri del passato, Sebastiano Rossi e Massimo Agostini. Il 22 marzo (alle 19.30) al circolo del Rione Rosso, in via Campidori 28, sarà un “mercoledì da leoni” da non perdere per soci, familiari e amici. A nove mesi dalla rifondazione, il sodalizio, intitolato al primo fondatore Carlo Sangiorgi, scomparso due anni fa, conta oltre 450 soci, che ne fanno uno dei più numerosi della regione e non solo.

“Seba” Rossi, portiere titolare nella prima metà degli anni ’90, ha fatto parte del Milan degli invincibili, conquistando cinque Campionati, tre Supercoppe italiane, una Coppa Intercontinentale, una Coppa dei Campioni e due Supercoppe Europee. Ha detenuto il record di imbattibilità assoluta nella massima serie italiana a girone unico con 929 minuti per 22 anni, dal 1994 al 2016 (quando fu superato da Gigi Buffon con 974 minuti). Lavora a contatto con il concittadino, amico, ex collega calciatore Massimo Agostini che oggi è responsabile dell’area tecnica del Cesena. “Il Condor” come è stato soprannominato durante la sua carriera, ha giocato solo una stagione (1990-91) al Milan, ma significativa. Prenotazione gradita entro il 21 marzo al bar del Rione Rosso o telefonando: 0546 680808 o 353 3781751.