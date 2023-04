Rossi e Agostini al Milan Club

La settimana scorsa sono stati ospiti del Milan Club Faenza Sebastiano Rossi e Massimo Agostini. Dopo 30 anni, i grandi rossoneri del passato sono stati di nuovo ospiti del sodalizio, ricostituito nove mesi fa. "Fa piacere essere chiamati ancora dopo anni. Sono ricordi bellissimi di quei tempi – hanno detto – il ’condor’ Agostini e ’Seba’ Rossi che ha ricordato come al suo arrivo in rossonero conobbe Carlo Sangiorgi, presidente fondatore del Milan Club Faenza, a lui intitolato, scomparso due anni fa". All’evento hanno partecipato l’assessore allo sport, Martina Laghi, tifosa rossonera come il padre Renato, ex ciclista pure lui presente come i delegati dei Milan Club Forlì, Bastia e Modena, dedicato proprio a Sebastiano Rossi. Grande soddisfazione per il presidente del sodalizio faentino, Giuseppe Sangiorgi: "A nove mesi dalla rifondazione, il bilancio è positivo, con tante attività e ben 458 soci tesserati".