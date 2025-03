Rossi e il terminal traghetti: "Ricevuta un’offerta di 25 milioni. Perché dovevo venderlo a 14,5?"

"Il fatto che qualcuno sostenga che la società T&C valga 14,5 milioni di euro e contesti la decisione dell’Ente di vendere a 25 milioni di euro è veramente incomprensibile, oltre che contrario all’interesse pubblico. In buona sostanza, abbiamo ricevuto un’offerta di 25 milioni e non vedo perché dovrei vendere ad altri per 14,5". Così Daniele Rossi, fino al 12 gennaio presidente e poi commissario straordinario dell’Autorità Portuale di Ravenna replica a quanti si sono espressi contro questa operazione. "La decisione – ribadisce Rossi – è stata assunta a seguito della proposta ricevuta dal gruppo Grimaldi, in quanto il prezzo offerto di 25 milioni di euro è superiore e quindi più conveniente per l’Autorità Portuale anche rispetto alle valutazioni della società che abbiamo richiesto a periti indipendenti". Per la rilevanza economica dell’offerta ricevuta, come previsto dalla legge, l’Ente avrebbe potuto procedere con una trattativa privata. Ha scelto, invece, la strada dell’asta pubblica per consentire a chiunque fosse interessato di poter acquistare la società offrendo un prezzo più alto.

"Tra l’altro – sottolinea Rossi – l’offerta è pervenuta dal primo gruppo al mondo nel settore dei traghetti, ovvero esattamente quello a cui è destinata l’area della T&C. Si tratta di un traffico strategico per il Porto di Ravenna e per il Paese, che già ora garantisce circa 100 posti di lavoro alla Compagnia Portuale e che, ovviamente, si potrebbe consolidare su Ravenna attraendo traffico da altri porti nel momento in cui un importante imprenditore del settore dovesse fare proprio qui un investimento così significativo, che certamente vorrà valorizzare".

Rossi richiama poi l’attività dell’Autorità portuale, i risultati raggiunti e le sfide che deve ancora affrontare. "Non devo ricordare che siamo impegnati in un programma di investimenti di oltre 1 miliardo di euro e l’incasso di queste somme è fondamentale per sostenere la realizzazione dei progetti che garantiranno lo sviluppo del Porto di Ravenna. Penso, in particolare, alle ultime banchine che debbono ancora essere ristrutturate per beneficiare dei nuovi fondali e alla realizzazione dei progetti di intermodalità ferroviaria".

Nei giorni scorsi, la lista civica La Pigna ha evidenziato "come apparisse del tutto ingiustificata la decisione del presidente dell’Autorità Portuale di cedere l’intera partecipazione della T&C srl" e "particolari le circostanze che hanno portato all’avvio della procedura di vendita". Mentre Ravenna in Comune ha sollecitato l’Amministrazione comunale "a rendere note le considerazioni che hanno spinto la proprietà pubblica a mettere all’asta l’unico terminal interamente pubblico del porto". Due importanti operatori ravennati, Sapir e Pir, si sono rivolti invece al Tribunale amministrativo. A fronte delle critiche, Rossi conclude affermando "che l’Autorità Portuale, ancora una volta, con la trasparenza che ne ha sempre contraddistinto l’agire, sta operando bene nell’interesse di tutto il Porto di Ravenna garantendo rispetto del mercato e della libera concorrenza". Sarà il Tribunale amministrativo regionale a chiudere la questione nei prossimi mesi.

