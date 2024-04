Rossi e la sua ’Viola d’amore’

Serata a sfondo musicale al Caffè Letterario di Lugo. Domani alle 21, nella Sala Conferenze dell’Hotel Ala d’Oro, il violista Danilo Rossi presenterà il suo libro autobiografico “Viola d’amore”, edito da Baldini+Castoldi. A introdurre la serata ad ingresso libero sarà MaurizioRoi. Da poco più che bambino fino all’età adulta, Danilo ha messo l’applicazione, l’umiltà, la determinazione al servizio della musica e dello strumento che ha fatto di lui uno dei più grandi e talentuosi interpreti al mondo: la viola. E dire che, forse, all’inizio non era nemmeno stato amore a prima vista. Come tanti studenti, aveva cominciato con il violino, ma poi, per le sue mani grandi, i maestri gli suggerirono di passare alla viola, uno strumento più grosso ma di certo non più semplice. E Danilo non l’aveva presa bene. Ma ben presto capì che la viola non può essere che "d’amore": ha un suono caldo e avvolgente.

La Scala gli spalanca le porte e nel Tempio della musica sinfonica e operistica italiana resterà per più di trent’anni, diventando la prima viola dell’orchestra scaligera. Conoscerà importanti direttori, di alcuni diventerà amico, con qualcuno si scontrerà. Musicista appassionato, "un ribelle positivo", innamorato della vita, amante del liscio, del jazz, del pop e del buon cibo, si esibirà negli ambienti più diversi: dalle carceri ai boschi del Trentino, dalle paludi dello Sri Lanka ai Teatri Off delle periferie.