‘Rossini’ al Caffè Letterario

Alle 21, nella sala conferenze dell’Hotel Ala d’Oro, di Lugo il musicologo Andrea Chegai presenta al Caffè Letterario il suo saggio ’Rossini’ edito da ’Il saggiatore’. La serata, ad ingresso libero, sarà introdotta dal direttore del teatro Rossini di Lugo, Giovanni Barberini.

Il libro parla di Gioachino Rossini, che aveva 37 anni e 39 opere alle spalle quando si ritirò dalle scene teatrali dopo avervi esercitato un’egemonia incontrastata. Eclettico, altalenante tra comico e tragico, e prolifico sperimentatore di generi, raggiunse e impose uno stile sovraregionale, nella fedeltà a un ideale di bellezza ineffabile che la sua musica sempre inseguì: una musica che diede voce ai suoi personaggi. Questa musica, "universale più che specifica", fu però scritta e creata nel e per il proprio articolato presente, adattandosi ai contesti e agli artisti con cui Rossini si confrontò nelle sue peregrinazioni. La riconoscibilità immediata del suo linguaggio drammatico segnò così, in tempi di grande mutamento, una strada impossibile da ripercorrere, che conobbe imitatori ma non successori.

Andrea Chegai, nato a Firenze nel 1964, insegna alla Sapienza Università di Roma, dove presiede il corso di laurea magistrale in Musicologia. Codirettore della rivista ’Il saggiatore musicale’ e della collana ’Musica teatrale del Settecento italiano’, ha al suo attivo studi sul madrigale, sull’opera, sulla danza teatrale, sulla musica pianistica del Novecento.